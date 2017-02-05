北投3死悲劇 鄰居：有聽到2聲哀叫聲

北市北投區民宅今天下午傳出一起狠父殺3子再自殺命案，有鄰居表示，接近中午12時，有聽到非常大聲的2聲女生慘叫聲，當時以為是小孩吵架，就不以為意，豈料是慘絕人寰悲劇。

北投區中央北路4段一處民宅今天下午發生一起駭人命案，一名住在隔壁的鄰居表示，接近中午12時左右正在廚房煮飯，突然聽到2聲又大又長的哀叫聲，之後全無聲響，以為是孩子們在吵架，沒想到是發生不可挽回的悲劇。1060205

(中央社)