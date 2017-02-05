陸客遊南非 一家3口被搶還挨槍

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來自中國大陸廣西的一家3口參加團體旅行遊南非，今天凌晨在飯店遭持槍歹徒搶劫，母女被開槍打到頭部，先生被打中右大腿和胸、腹部，3人已無生命危險。

綜合新華網及柳州新聞網報導，這個南非8日遊旅行團原定在今天返鄉，但傷者仍在當地醫療。

當地時間4日晚上11時（台北時間5日凌晨5時），團員中的一家3口在約翰尼斯堡飯店櫃台附近閒聊時，遭持槍闖入的歹徒行搶，歹徒並連開數槍。

3人中槍後被送醫救治，雖然母女遭射傷頭部，但目前都已轉入普通病房，無生命危險。1060205

(中央社)