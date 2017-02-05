大地震一家五口她獨活 維冠媽媽把孩子生回來了！

金桔農場的郊遊烤肉，讓彼此的認識更一步。（救助協會提供）

大夥在金桔農場中一塊做金桔醬。（救助協會提供）

去年2月6日小年夜當天發生的南台地震將滿周年，基督教救助協會指出，當天清晨起即進駐維冠金龍大樓災區，進行為期兩周的緊急救助後，隨後設立「台南0206專案辦公室」，與11間1919服務中心共同展開為期3年的重建計畫。

負責受災戶心理重建的督導張麗鳳表示，災後一年來，受災戶仍處在生活秩序、工作與經濟、人際關係的重建中，此外，更重要的是療癒內在的心理創傷，需要至少2至3年。

救助協會結束維冠災區現場救援行動後，隨即進行慰問金發放，共計補助85案，其中罹難者家屬51人、傷患38人、屋損27戶。在災戶心理重建上，由心理師、社工師及11個1919服務中心的心理關懷志工所組成的專案團隊，透過家訪，共服務了65戶81個個案，而至今仍接受關懷的有40個家庭。

台南市維冠金龍權益促進協會理事長劉怡辰在震災中失去了先生與3個孩子，一家五口只剩她一人。劉怡辰表示，不想再觸碰過去記憶，但不斷湧起的傷痛又不敢和家人說，當他們感受到服務中心真心關懷時，情緒就找到了出口。

陳淑怡在震災中失去2子，已結紮多年的她決定接通輸卵管嘗試再懷孕，把孩子生回來，拚著妊娠高血壓等病症，終於在去年底生下一名女嬰。過程中，志工也一直陪伴著她。

目前張麗鳳與張綺瑄兩位督導仍共同帶領6位心理師組成的專案團隊，進行受災戶心理重建的服務。張麗鳳表示，南台震災是一個複合式的創傷，包括親人驟逝、身體傷害、財物損失、心理創傷等，受災戶都需要一一重新建立與療癒。

她說，為迫切安身需求，進行生活秩序、居住空間、人際關係、工作、學習與經濟重建，需要堅強武裝自己，但可惜的是給自己太少時間去哀悼，「當送走至親家人、家園重建完成後，我們的療傷之路，才要展開。我們不僅有悲傷的權利，更需要學習如何悲傷。」當創傷與哀傷過於沉重難以承受時，可尋求心理諮商師專業協助，走出創傷與哀傷。

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，心理重建是一個長期的工作，至少要2至3年，受災民眾不容易面對，社會大眾也最容易輕忽。現今受災民眾表現堅強，是為了回應社會大眾的關懷，但當他們獨自面對過去時，依然脆弱。救助協會將持續守候在災區，陪伴受災民眾，走出陰霾，迎向陽光。

(中時)