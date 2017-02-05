WTA台灣賽》詹家姊妹蟬聯雙打后冠 本季首冠
總獎金25萬美金的WTA台灣賽，地主唯一希望詹詠然／詹皓晴，5日雙打冠軍戰，6比4、6比2拍落大會第2種子捷克組合荷迪絲卡／席尼亞可娃，直落二蟬聯台灣賽雙打后冠，同時是姊妹倆攜手打下的WTA巡迴賽第9冠。
開賽雙方互保發球局，3比3後詹家姊妹雖然先被破發，不過隨後回破對手連下3局，6比4率先拿下首盤。要回氣勢的雙詹，次盤打出3比0開局，一路保持領先，第8局詹詠然底線強勢抽球，順利拍落賽末點。
首盤先被破發，反而是詹家姊妹逆轉契機，詹詠然說，「當時我們就提醒彼此，把這一盤當作練習，一定要敢拚、敢搶。也因為心態改變放開來打，才逆轉戰況。」
背負地主球迷期待，雙詹還有衛冕保分的壓力，詹詠然坦言首輪艱辛自謝淑映／徐竫雯手中取勝，的確給姊妹倆很大警惕作用，「次輪之後我們搭欸越來越順暢，更掌握節奏。今天能贏，也要歸功4強逆轉勝鄭賽賽／劉暢的激烈比賽，把我們的戰力提升很多。」
這是詹家姊妹繼去年10月WTA香港賽後，相隔4個月再攜手奪冠，同時也是本季首冠，笑擁雙打冠軍獎金美金1萬2300元 (約新台幣38.4萬元)。
(中時電子報)
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