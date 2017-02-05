新竹豐邑喜來登情人節晚宴 打卡抽住宿券

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14日西洋情人節將屆，新竹豐邑喜來登大飯店各餐廳也鎖定晚宴推出各類情人餐點，「迎月庭日式料理」及「邀月亭鐵板料理」主打浪漫雙人套餐，「盛宴自助餐廳」則有應景「自助情人饗宴，並加碼「酒蒸火焰蝦」主廚桌邊秀。

新竹豐邑喜來登表示，當晚除可享受燭光晚宴，每人加贈一杯浪漫特調飲品。

新竹豐邑喜來登指出，民眾在這3間餐廳消費情人節晚宴並至指定活動頁面「上傳當晚用餐合照」，有機會獲得「采悅軒中餐廳」烤鴨券、「大廳酒吧」雙人英式午茶券」、盛宴自助餐廳假日午晚餐雙人餐券及豪華客房住宿券大獎。

(工商)