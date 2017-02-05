12樓高垂降起舞 綠色和平奇招籲民眾減塑

綠色和平到環保署大樓垂降起舞，呼籲減塑。(綠色和平提供)

環團綠色和平今日到環保署大樓垂降，以牆面為舞台起舞，訴說海洋生物誤食塑膠垃圾窒息而死，籲民眾減塑，是國內首見的演出形式。環保署長李應元說，4月22日世界地球日將推動淨灘，號召民眾、企業認養1000公里的海灘，每人10公尺，共同守護海洋。

主要參與演出者有11人，其中7人扮演海洋生物，4人扮演人類，而環保署大樓有12樓、46公尺高，11人垂降至離地約30公尺高的位置表演，在空中旋轉、擺盪，吸引不少民眾圍觀。扮演海洋生物的謝家嬅表示，自己平常是幼兒園老師，去年成為綠色和平的志工，為了這場表演活動，他們密集練習了3到6個月，克服對高度的恐懼，盼活動能引起公眾關注，共同減少塑膠垃圾。

綠色和平海洋專案主任顏寧指出，很多海洋生物因誤食塑膠垃圾而窒息，生命「命懸一線」，意涵和垂降仰賴著繩索相當接近，才想到用這樣的表演形式，其實民眾可以自備環保餐具或吸管，自己準備一定有所不便，但可以減少環境污染危機，並避免海洋生命受威脅。

談到減塑、保護海洋的政策，李應元表示，塑膠垃圾已經是世界性的議題，4月22日「世界地球日」當天，環保署將推出淨灘活動，希望能淨灘1000公里，由1人認養10公尺來計算，100人，就能淨灘1公里，將透過各縣市政府公布海灘讓大家認養，最後用空拍機拍下照片上傳網路，留下歷史紀錄，呼籲學校、企業、宗教等各團體等加入。

李應元指出，6月初也會針對清除海底垃圾提出計畫，明年也將擴大禁止免費供應塑膠袋的，另外，塑膠柔珠產品也將在明年1月1日起禁止製造，7月禁止販賣，環保署會致力推動無塑生活，但最重要的還是民眾生活習慣要改變。

綠色和平指出，每年約有800萬噸的塑膠流進海洋，塑膠佔了全球海洋垃圾的60％至80％，成了海洋生態的致命武器，民眾所製造出來的塑膠垃圾陷入一種惡性循環，在海鮮裡可以找到塑膠殘骸或碎片，再經由食物鏈回到人類身上，直接衝擊人類的健康。

(中時)