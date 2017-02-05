增加週六郵局營業家數 中華郵政研擬中

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因應一例一休，中華郵政宣布全台140多家郵局週六不營業，但據了解，交通部長賀陳旦認為這樣恐造成民眾不便，擬縮減為40至50家郵局。

全台目前有287家郵局週六營業，不過，因應一例一休，中華郵政去年底宣布，全台將有超過140家郵局週六不營業，部分郵局營業時間則延長到下午4時，讓不少民眾大呼不方便，郵局員工也抱怨不合理。

不過，交通部長賀陳旦認為，這樣調整恐造成民眾不便，擬要求中華郵政縮小實施規模，未來約有40至50家郵局週六不營業。

據了解，調整方向將朝地理位置調配，方便民眾週末可以到郵局辦事，至於原本部分郵局營業時間將延長至週六下午4時，可能也會朝營業至中午12時調整。

中華郵政也表示，目前新的措施仍在檢討中，確定的方案要等交通部核定後才會公布。1060205

(中央社)