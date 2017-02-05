台灣女網賽雙打 詹家姐妹2連霸

WTA台灣女網公開賽雙打決賽今天登場，身為地主的詹詠然和詹皓晴順利以6比4、6比2擊敗捷克組合完成2連霸，把冠軍獎盃留在台灣。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣776萬元）的台灣公開賽（Taiwan Open），1月28日起在台北小巨蛋進行。

雙打決賽第1盤，兩組人馬僵持到3比3平手，第7局進行至40比40，斯尼科娃（Katerina Siniakova）在前排掌握住球的軌跡、截擊重鎚，終於破了詹家姐妹發球局，捷克組合取得4比3領先。

不過第8局詹家姐妹積極反攻，也破發追成4比4，接下來自己的發球局穩住陣腳，以5比4超前，第10局詹詠然在網前發揮截擊功力，在第1個盤末點就順利以6比4拿下。

第2盤詹家姐妹有驚無險保住第1個發球局，接下來哈爾德卡（Lucie Hradecka）雙發失誤、斯尼科娃回球出界，詹家姐妹一口氣取得3比0優勢。

第5局詹家姐妹一度被逼出破發點，所幸及時回穩，保發取得4比1領先，加上地主球迷熱情助威，氣勢如虹，詹家姐妹再以6比2拿下，贏得冠軍。1060205

(中央社)