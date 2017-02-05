楊冪這樣吻 趙又廷：很危險

楊冪與趙又廷合作的新戲《三生三世十里桃花》，近期熱播收視亮眼。（圖／達志影像）

大陸女星楊冪與趙又廷合作的新戲《三生三世十里桃花》近期熱播，收視成績亮眼，不過楊冪在戲中女扮男裝的高髮線引發熱議，她還因此放話要植髮，楊冪高EQ回答髮線危機，而這部戲同時也是楊冪、趙又廷首度合作，趙又廷還直呼楊冪是個女漢子，今（5日）趙又廷曬出楊冪親吻照，直呼：「此吻很危險」。

九重天太子「夜華」趙又廷與青丘帝姬「白淺」楊冪在新戲《三生三世十里桃花》中，有歷經三生三世的愛恨糾葛，兩人穿起古裝、上演虐心愛戀，趙又廷今則曬出楊冪閉眼深情吻蛇照，並直呼：「此吻很危險，模仿須謹慎」。

趙又廷微博全文。（圖／取材自趙又廷微博）

而楊冪與趙又廷日前出席新戲發表會時，趙又廷直呼楊冪是個性豪放的女漢子，楊冪稱趙又廷感情豐富，還爆料他演戲演著就哭了，兩人互糗笑翻眾人。

(中時電子報)