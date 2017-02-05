桃捷：通車後不宣導手扶梯靠右站

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台北捷運1996年通車，2005年取消手扶梯「右側站立，左側通行」勸導，改為宣導「握緊扶手、站穩踏階」；2008年通車的高雄捷運，也在2012年取消宣導右側站立。台鐵、高鐵則從未宣導靠右站，桃捷通車後呢？答案是不會。

桃捷表示，目前國內軌道運輸系統都沒有再勸導手扶梯靠右側站立，未來桃捷也不會主動宣導，趕時間旅客，可選擇走樓梯，或請乘客禮讓。

機捷從2月2日展開試營運，到15日以前為團體試乘，開放相關專業團體、各協會等民間團體，還有捷運沿線行政區各里民也可組團報名試乘，希望每團至少40人以上。

自由試乘在2月16日到3月1日展開，屆時與北捷連通道才會開放，民眾可分別於7:40、9:40、11:40、13:40，到全線21車站領取試乘號碼牌，每日限2萬份，可自由進出各站，要刷電子票證，但不扣錢。

(中時)