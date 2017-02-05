北投3死悲劇 家防中心：未接過相關通報

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北市北投區一名狠父疑不滿妻子出軌，留下遺書後殺3個孩子再自戕。北市家暴防治中心表示，沒接過家暴、性侵害相關通報，會進行後續比對，並適時給予協助。

北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟表示，初步徹查社政、兒少保護系統，沒有這個家庭的相關通報，由於檢察官、警方還在了解案情，有更確切資料後會進行後續比對，並給予協助。

家住北投區的張姓男子疑不滿妻子外遇，今天下午用水果刀狠心殺害3名未成年子女後再自殺。16歲大女兒送榮總急救，張男與13歲、12歲兒子當場斷氣。1060205

(中央社)