中職日職對抗賽 中職9日公布球員名單

2017中職日職對抗賽，中職預計9日宣布選手名單。（中時資料照 中職提供）

將於2月28日、3月1日在日本福岡巨蛋舉行的「2017中職日職對抗賽」，確定中職聯隊教練及選手名單預定在9日經過領隊會議確認之後正式對外公布。

中職聯隊此次將由Lamigo桃猿隊總教練洪一中領軍，集合中職四球團26名菁英選手（含本土、洋將），赴日與WBC經典賽的日本國家隊進行2場對抗賽。中職聯隊將於2月23日報到，在台灣進行兩天集訓練習後於2月26日啟程飛往日本福岡，隨即前往軟銀鷹隊的筑後二軍基地練球，為中職日職對抗賽對抗賽全力備戰。

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(中時電子報)