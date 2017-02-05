遭強制送醫又溜出 男狂踹急診室外計程車
新北市38歲連姓男子，4日中午因情緒不穩遭家人報案並送往淡水馬偕醫院強制就醫，連男下午卻趁隙跑出醫院，狂踹醫院外排班計程車車門，駐衛警見狀連忙報案。警方到場後以優勢警力壓制連男，但連男卻持續叫囂、對警辱罵三字經，遭警方逮捕。警方訊後將他依毒品、毀損、妨害公務等移送法辦。
昨天下午5時許，淡水馬偕醫院駐衛警方通報，指醫院門外發生糾紛，警方趕到場壓制連男後，又遭連男飆罵三字經，立即依妨害公務現行犯逮捕，幸未波及醫院其他民眾。
警方後經連嫌同意前往其淡水住處，查獲安非他命毒品殘渣袋一個和毒品吸食器一組，全案依毒品、毀損和妨害公務罪移送法辦。
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(中時)
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