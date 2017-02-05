中信兄弟11日起打18場熱身賽 2洋投12日報到

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伍鐸本季續為中信兄弟效力。(資料照 陳怡誠攝

中信兄弟從11日起以戰代訓，將與韓職斗山熊、樂天巨人、耐克英雄與中職富邦悍將、成棒台電進行18場熱身賽。

中信兄弟日前已簽下伍鐸、肯恩、艾迪頓三位洋投，3人將於12日加入春訓及參加熱身賽，另一位新簽洋投預定稍晚來台報到。

(中時電子報)