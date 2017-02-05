中捷車廂遊行 林佳龍：像迓媽祖歡喜迎

「台中市進入捷運時代！」中捷綠線首列電聯車今天自日本船運抵台中港，12日將舉行車廂遊行，台中市長林佳龍表示，歡歡喜喜就像在「迓媽祖」，共同參與、見證捷運的里程碑。

台中捷運綠線首列電聯車今天自日本船運抵台中港，台中市政府在14號碼頭邊舉行記者會，並安排太極鼓、舞獅迎接，全程紀錄電聯車吊掛卸載過程。

台中市長林佳龍到場主持電聯車到港啟動儀式，他說，「台中捷運歷經10幾年，現在不只看到影，還看到具體車廂到了台中港，相當感動。」

林佳龍表示，捷運藍線也正式通過，這兩條捷運的十字路網將架構起大台中最重要的軌道運輸，還有大台中山手線，山線已經高架捷運化，未來山、海連線後，台中市就有四通八達的軌道運輸，這是國際化、進步城市很重要的里程碑。

「中台灣的發展需要透過軌道運輸。」林佳龍指出，綠色的交通可節能減碳，捷運路線的經過可開發，場站的路線都能繁榮起來，因空氣汙染問題敏感，各國際都市都回到軌道運輸作為骨幹，中彰投苗地形的結構、腹地的廣大，最適合發展軌道運輸，兼具交通、文化、觀光多功能。

林佳龍說，即日起捷運工程將從土木工程進入機運工程，明年將開始試運轉，未來順利通車後，台中市進入捷運時代。1060205

(中央社)