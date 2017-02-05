春節紅包再利用 社教館教你做燈籠

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高市社教館舉辦「歡渡元宵─手作提燈、環保創意燈籠」活動，教小朋友用紅包袋做燈籠。（高市社教館提供）

過完年，紅包袋要丟去哪兒？高雄市立社會教育館5日在鹽埕國小舉辦「歡渡元宵─手作提燈、環保創意燈籠」活動，帶領小朋友腦力激盪，拿用過的紅包袋黏成古早味燈籠，現場並以影片介紹元宵節由來，讓大小朋友們提前體驗元宵氣氛。

今天上午這場「歡渡元宵」活動，共吸引上百位親子參加，任職高苑科大的鹽埕社教站志工陳愉婷擔任指導老師，她透過影片，讓親子們一起猜燈謎，並介紹元宵節的由來，讓大家更了解元宵的意義。

隨後，陳愉婷教小朋友利用6個紅包袋黏成立體六邊形，再以另外6個紅包袋做出燈體、燈頂，並剪出紅色流蘇，立刻呈現古色古香的喜氣燈籠，小朋友們再與家長合力發揮創意，用「春」、「福」貼紙、金元寶、中國結裝飾，讓燈籠更具個人特色。

鹽埕國小四年級學生蔡喬安，與就讀幼兒園的妹妹蔡佳穎一起參加活動，媽媽還特地衝回家，將過年收到的紅包袋全部拿回現場，讓姐妹們做出金光閃閃喜洋洋燈籠，以及可愛的Hello Kitty燈籠，讓小姐妹們學習如何資源再利用。

社教館表示，燈籠現在只剩下中元節、元宵節及傳統迎神賽會場合才看得到，尤其手工製燈籠更是少見，社教館特別舉辦燈籠製作活動，希望讓更多民眾了解手工藝之美，並在親子互動中達到寓教於樂功能。

(中時)