HBL熱鬧 更大場館辦比賽將成慣例
HBL即將迎接開辦30周年，回首過去，無數熱血高中球員一起打造出HBL的「熱血」招牌，除了各校學生熱情參與，更吸引許多球迷進場看球，為了讓球迷有更好的看球環境，本屆高中體總分別在12強賽進軍高雄巨蛋、8強賽則轉戰新莊、板橋體育館，都是相較過去能容納更多觀眾的場館，足見HBL熱鬧滾滾。
「回不去了！」高中體總競賽組長謝志成強調，本屆高雄12強賽移師高雄巨蛋，儘管少了在地的三民家商，只有一支在地球隊高苑工商，仍吸引眾多球迷進場，看得出南部球迷的支持，既然換了更大場館就有更多球迷進場，要再回到高雄中學體育館就不太可能。
本屆HBL因面臨台北世大運在即場館整建，各階段賽事場館有所變更，儘管高中體總協調費了不少心力，卻「柳暗花明又一村」，讓體總看到球迷對HBL更踴躍進場，謝志成強調，未來高雄12強應會持續在高雄巨蛋舉行，至於8強賽則有更多選擇，待台北籃球館落成後，也會納入考量。
HBL目前4強賽固定在台北小巨蛋舉行，未來尋找更大場館辦各階段賽事將成常態，謝志成坦言，相關經費會大幅提高，但高中體總會向教育部提出專案申請，他說：「在更大的場館比賽，不只可容納更多觀眾，更重要的是觀眾的安全。」
(中時電子報)
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