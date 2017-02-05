鋒面不強 中南部空品10日才改善

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環保署今天表示，下午鋒面報到，中部以北空氣品質狀況持續改善中。但由於這波鋒面不強，中南部空氣品質預估要到10日冷空氣報到後才會改善。

中央氣象局指出，鋒面今天通過台灣北部近海一帶，東北季風接著增強，北部及東北部轉涼。環保署監測及資訊處長張順欽表示，由於鋒面報到，中部以北包含雙北、桃園空氣品質狀況持續改善中。

不過，張順欽指出，由於這波鋒面不強，所以越往南部越無風，加上中南部空氣汙染物持續累積，空氣品質都將在對所有族群不良的紅色等級，預估到10日冷空氣報到後才會改善。1060205

(中央社)