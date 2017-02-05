NBA詹皇締生涯兩萬八千分 騎士宰尼克

我要評比

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊一哥詹姆斯（LeBron James）今晚攻下32分，成為NBA最年輕生涯得分達2萬8000分的球員，作客麥迪遜花園廣場的騎士就以111比104擊敗地主紐約尼克。

法新社報導，32歲的詹姆斯今晚打完後，生涯總得分為2萬8020分，生涯得分在NBA排名第8。他在第2節結束前6分49秒時以一記後仰跳投，達成2萬8000分里程碑，幫騎士取得45比31領先。

詹姆斯今晚另繳出10助攻，只要再添2次，生涯助攻數就將超越威肯斯（Lenny Wilkens，7211次），躍居第13名。

衛冕軍騎士隊今晚少了二當家厄文（Kyrie Irving），他因右邊四頭肌傷勢，只能在場邊落寞觀戰。頂替厄文先發的李金斯（Deandre Liggins）只拿下5分，且沒有助攻。

因背部抽筋缺陣2場的洛夫今晚重回陣中，繳出23分15籃板，幫騎士贏球，騎士也以34勝15敗繼續穩坐東區龍頭的位置。

輸球的尼克隊戰績淪為22勝30敗，且自去年12月20勝22敗以後，就沒有連贏2場球過。

尼克隊簡寧斯（Brandon Jennings）23分10助攻，交易傳聞不斷的尼克一哥安東尼（Carmelo Anthony）17分，但他手感不佳，全場比賽20投僅6中。1060205

(中央社)