防衛相：自衛隊不參加南海航行自由行動

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共同社報導，日本防衛相稻田朋美今天在日本放送協會（NHK）節目中，就美國為牽制中國大陸向南海派遣軍艦的「航行自由」行動，再次強調日本海上自衛隊不會參加。

她說：「自衛隊不會立即前往。」稻田在4日的日美防長會談上表示支持航行自由行動。

關於南海問題，稻田就日本的貢獻措施，舉出與東南亞各國加強防務合作及幫助其構建海上警備力量等，稱「在各種意義上展開合作，擴大（日本的）作用」。

為打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS），美國總統川普透露有意與他國採取聯合軍事行動。對此，稻田再次否認了自衛隊參加軍事行動的可能性。1060205

(中央社)