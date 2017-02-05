國軍唯一女士官督導長 柔性領導搏信任
憲兵指揮部第一位女性士官督導長劉畢莉在以男性為主的憲兵中，以自己獨特的柔性領導方式帶領士兵，別人用罵的，她用念的，「念到你耳朵長繭」，但也因此贏得不少下屬和長官的信任。
劉畢莉在憲兵系統擔任過政戰士、教官、訓練士、副總士官長等職務，曾獲國防部88年國軍模範女性士官、憲令部96年績優幕僚等獎勵；她在國防語文學校英儲班87年班以及憲兵學校士官長正規班14期，都是以第1名的優異成績畢業，去年也在台北商業大學應用外語系以第1名成績畢業，並且獲得學校頒發的北商薪傳獎。
劉畢莉是憲兵指揮部第一位、同時也是現在各軍司令部唯一一位女性士官督導長，有這些豐富又漂亮的經歷，來自於她自我要求高、想把每件事情做好的個性。
這樣的個性展現在工作上也展現在學業上，劉畢莉當年考進國防語文學校是最後一名，但卻以第一名畢業；在擔任檔案士時，前面在這個職位上的學長因為檔案督導被記申誡，劉畢莉則拿到當年督導的第二名。
劉畢莉坦承軍旅生涯中其實遇過很多挫折，好幾次想退伍，但堅強個性讓她一一咬牙撐過；例如她在號稱地獄處的憲兵警務處服務過，去沒多久就碰到沒摸過的軍事投資案，「一直以來就是這樣磨練上來，從不會到會，建立一套之後，以後軍事投資案只要看我的就沒錯，我一直以來就是這樣的角色，但當下真的很痛苦。」
劉畢莉會走上軍旅之途，是想圓父親「想有兒子」的夢想，不過她帶兵的方式有別於傳統的男性，有自己柔性的領導方式，「以前是高壓式的，學長說什麼照做就好，但不知道下屬在想什麼；但我不是，我會聽你說你的困難點在哪，我盡量幫你解決。」
劉畢莉在營區內如果看到士兵臉色不對，就會找他們聊天，後來士兵都把她當媽媽或大姐姐，看到她就會親切問好；遇到要教導士兵時，她就把小兵念到怕，「人家是罵，我是念，念到你耳朵長繭，這也是很可怕。」
劉畢莉當年報考國防管理學院專業女性士官班第4期時，國軍剛推動精進士官制度，她記得當時教官曾經說過，國軍以後會像美軍一樣有「總士官長」職務，她還表示那是自己的夢想，當時覺得遙不可及，沒有想到20多年後實現了，「所有的職務磨練，會化成現在職務的養分。」1060205
(中央社)
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