田弘茂籲陸 勿因傳言干擾台商合法經營

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海基會董事長田弘茂今天表示，近來傳出台商產品因故在大陸遭受罰款及台企遭查稅補稅等事件，希望大陸主管部門，不要依據不實傳聞干擾企業合法、正當經營。

海峽交流基金會舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」上午在台北登場。田弘茂致詞時作上述表示。

針對上述事件，田弘茂說，海基會已主動關心並將持續瞭解相關情形，也會洽邀台商財經法律顧問提供台商專業諮詢，並將陸續舉辦講座，提供台商投資觀念，確保台商投資權益。

他表示，自政黨輪替以來，政府高層所提出的各種磨合兩岸關係的建議，並未被大陸接受，形成目前的僵局。兩岸唯有恢復建設性對話，才能拉近距離，但不管任何時候兩岸恢復交流和協商，海基會都已做好準備。

此外，行政院大陸委員會主任委員張小月今天也出席聯誼並致詞。

她表示，美國總統川普上任後已陸續公布相關政策，加上中共正為第19次全國代表大會展開各項布局，都將影響未來美中台三邊關係及兩岸關係。陸委會將持續加強與相關部會密切合作，掌握情勢發展，研議兩岸互動新模式，持續推動兩岸關係的和平穩定發展。

張小月也提到，今年是政府開放民眾赴中國大陸探親30年。兩岸交流30年也累積相當的成果，證明兩岸可在相互諒解、求同存異的思維下，和平的交流往來，陸委會將深化兩岸各個層面的交流，持續累積兩岸善意互動的基礎。

她並期盼，中國大陸方面能務實理性、發揮智慧，與台灣共同努力建構兩岸互動的新模式，讓兩岸制度化的互動與協商機制發揮更大的作用，共同為兩岸和平繁榮及增進兩岸人民福祉作出貢獻。1060205

(中央社)