美防長馬蒂斯欲以日為例 建立軍費分擔機制

美國新任國防部長馬蒂斯(圖左)出訪日本,與日本安倍晉三首相(圖右)進行會談。(圖/美聯社)

美國新任國防部長馬蒂斯(Jim Mattis)出訪日韓,在結束與韓國軍方的會議後,昨日抵達日本東京,立即與首相安倍晉三(Shinzo Abe)和防衛大臣稻田朋美(Tomomi Inada)進行會談。在與稻田朋美的會談中,馬蒂斯除了重申美日同盟關係不變外,更表示美國將與日方進一步商議往後軍費分擔機制,並以日本為例,作為其他有美軍協防的盟邦參考的範本。

據日本讀賣新聞報導,美國新任國防部長馬蒂斯首次海外出訪,選定亞太兩個盟邦日韓為落腳地,昨日抵達日本後,隨即與安倍首相與稻田防衛大臣進行會晤,在與稻田朋美的會議中他提到軍費分擔的議題,由於川普(Donald Trump)就職前曾多次表示,將對包含日、韓、德等美軍協防的盟邦加收「保護費」,馬蒂斯在會議上表示,「我們將與日方再行商議分擔軍費之事,未來擬用日本為範例,推行至其他盟邦一併執行。」

美國新任國防部長馬蒂斯(圖左)訪日,與日本防衛大臣稻田朋美(圖右)進行兩國軍事合作會談。(圖/美聯社)

美軍在馬蒂斯訪問日本前,派遣多架E-2空中預警機前往日本岩國基地駐紮。(圖/美軍DVIDS網站)

訪日的馬蒂斯在和安倍首相會晤時,不斷強調美方將持續維護《日美安保條約》(Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan),並支持日本對釣魚台群島(日本稱尖閣群島)的管轄權和主權,更表示美國與日本一樣,都很憂慮大陸近年來在東海與南海區域不斷擴張力量,美軍將會持續協防日本抵禦外來的威脅。就在馬蒂斯到訪之前,於今年年初,日本自衛隊不僅接收首架F-35戰機(F-35 Lightning II),美軍更派遣F-35特遣隊駐紮日本進行測試,並調派數架E2D預警機(E-2 Hawkeye)赴日進行監控。

馬蒂斯與稻田的會議中提到5項要點,除了未來重議兩國軍費分擔機制外,包含加強美日同盟的相關軍演與訓練活動、加強防衛與監督北韓快速發展的核武與中長程飛彈、承諾美軍將撤離目前位於沖繩的普天間海軍陸戰隊航空基地(Futenma Air Station)並另尋地點駐紮,最後更再次重申《日美安保條約》的立場,強調美日兩國將攜手防禦大陸在東海與南海的勢力,將釣魚台群島列入安保範圍之內。

