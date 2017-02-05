美防長馬蒂斯欲以日為例 建立軍費分擔機制

美國新任國防部長馬蒂斯（圖左）出訪日本，與日本安倍晉三首相（圖右）進行會談。（圖/美聯社）

美國新任國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）出訪日韓，在結束與韓國軍方的會議後，昨日抵達日本東京，立即與首相安倍晉三（Shinzo Abe）和防衛大臣稻田朋美（Tomomi Inada）進行會談。在與稻田朋美的會談中，馬蒂斯除了重申美日同盟關係不變外，更表示美國將與日方進一步商議往後軍費分擔機制，並以日本為例，作為其他有美軍協防的盟邦參考的範本。

據日本讀賣新聞報導，美國新任國防部長馬蒂斯首次海外出訪，選定亞太兩個盟邦日韓為落腳地，昨日抵達日本後，隨即與安倍首相與稻田防衛大臣進行會晤，在與稻田朋美的會議中他提到軍費分擔的議題，由於川普（Donald Trump）就職前曾多次表示，將對包含日、韓、德等美軍協防的盟邦加收「保護費」，馬蒂斯在會議上表示，「我們將與日方再行商議分擔軍費之事，未來擬用日本為範例，推行至其他盟邦一併執行。」

美國新任國防部長馬蒂斯（圖左）訪日，與日本防衛大臣稻田朋美（圖右）進行兩國軍事合作會談。（圖/美聯社）

美軍在馬蒂斯訪問日本前，派遣多架E-2空中預警機前往日本岩國基地駐紮。（圖/美軍DVIDS網站）

訪日的馬蒂斯在和安倍首相會晤時，不斷強調美方將持續維護《日美安保條約》（Treaty of Mutual Cooperation and Security between the United States and Japan），並支持日本對釣魚台群島（日本稱尖閣群島）的管轄權和主權，更表示美國與日本一樣，都很憂慮大陸近年來在東海與南海區域不斷擴張力量，美軍將會持續協防日本抵禦外來的威脅。就在馬蒂斯到訪之前，於今年年初，日本自衛隊不僅接收首架F-35戰機（F-35 Lightning II），美軍更派遣F-35特遣隊駐紮日本進行測試，並調派數架E2D預警機（E-2 Hawkeye）赴日進行監控。

馬蒂斯與稻田的會議中提到5項要點，除了未來重議兩國軍費分擔機制外，包含加強美日同盟的相關軍演與訓練活動、加強防衛與監督北韓快速發展的核武與中長程飛彈、承諾美軍將撤離目前位於沖繩的普天間海軍陸戰隊航空基地（Futenma Air Station）並另尋地點駐紮，最後更再次重申《日美安保條約》的立場，強調美日兩國將攜手防禦大陸在東海與南海的勢力，將釣魚台群島列入安保範圍之內。

(中時電子報)