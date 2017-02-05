WTA台灣賽》去年還不能單打 彭帥：回到場上一定有夢
去年此時才傷癒復出網壇不久，彭帥儘管5日WTA台灣賽無緣生涯第2座WTA后冠，但仍直言能回到賽場，「很幸運，去年此時還不能打單打，當時還想著如果能回來再打該有多好。」
決賽迎戰大會頭號種子、世界排名13的烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），彭帥自覺表現不如前4場，「身體多少有點疲勞，自己落後也著急，反應慢了些。發球也沒有前幾場好，主要是跳得不夠高，不夠給對方威脅性，與前4場相比的確差蠻遠的。」
彭帥2015年法網後歷經生涯最大手術脊椎動刀，隔年重返戰場，對當時的她而言，能否回到網壇都是問號，去年此時還沒能在單打出賽，相隔一年在台灣賽先後撂倒澳洲名將絲托索(Samantha Stosur)、捷克女將沙法洛娃(Lucie Safarova)闖入決賽，自己也很有感觸。
「沒能奪冠多少有點遺憾，但這是我傷癒後，單打對抗強度最大的比賽，也代表我是往好的方向走。」彭帥接下來希望單打能達世界前30名，「如果能夠繼續往上，成為種子更好，回到場上一定有夢。」
(中時電子報)
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