WTA台灣賽》去年還不能單打 彭帥：回到場上一定有夢

彭帥無緣生涯第2座單打冠軍。(李弘斌攝)

去年此時才傷癒復出網壇不久，彭帥儘管5日WTA台灣賽無緣生涯第2座WTA后冠，但仍直言能回到賽場，「很幸運，去年此時還不能打單打，當時還想著如果能回來再打該有多好。」

決賽迎戰大會頭號種子、世界排名13的烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），彭帥自覺表現不如前4場，「身體多少有點疲勞，自己落後也著急，反應慢了些。發球也沒有前幾場好，主要是跳得不夠高，不夠給對方威脅性，與前4場相比的確差蠻遠的。」

彭帥2015年法網後歷經生涯最大手術脊椎動刀，隔年重返戰場，對當時的她而言，能否回到網壇都是問號，去年此時還沒能在單打出賽，相隔一年在台灣賽先後撂倒澳洲名將絲托索(Samantha Stosur)、捷克女將沙法洛娃(Lucie Safarova)闖入決賽，自己也很有感觸。

「沒能奪冠多少有點遺憾，但這是我傷癒後，單打對抗強度最大的比賽，也代表我是往好的方向走。」彭帥接下來希望單打能達世界前30名，「如果能夠繼續往上，成為種子更好，回到場上一定有夢。」

(中時電子報)