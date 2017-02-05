前桃猿洋投神盾 可望轉戰富邦悍將

前桃猿左洋投神盾(左)，本季可望回鍋效力富邦悍將。(資料照 謝明祚攝)

2015年曾效力桃猿的左手洋投神盾，本季可望加盟富邦悍將重返中職。

富邦悍將日前已與羅力及力猛續約，另藍斯佛因合約尚未談攏，因此轉而另覓功能性相同的投手，據悉鎖定的對象是神盾，該球團可望下周第3位洋投人選。

神盾2015年效力桃猿，先發10場戰績4勝1敗，自責分率3.356，季中回鍋韓職加入Sk飛龍隊，但去年6月就遭釋出。

(中時電子報)