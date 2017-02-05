再傳殺子自殺悲劇 社福團體痛心：孩子不是父母的財產！

警方鑑識人員抵達案發現場。(黃世麒攝)

台北市北投區今天下午驚傳人倫悲劇，40歲張姓男子疑因與前妻感情失和，竟在家持刀親手將3名年幼子女殺害後自殺，釀成3死悲劇，唯一倖存的16歲大女兒仍與死神拔河中，據了解，張男遺書中發現不少痛罵前妻的內容。

針對國內又傳「殺子自殺」憾事，社福團體痛批狠父不付責任，更不該將孩子當作陪葬品。靖娟基金會執行長林月琴表示，常見夫妻感情失和而把孩子當籌碼、或因經濟因素而擔心孩子受苦，但無論如何，沒有人有權力決定孩子生命。

「孩子不是父母的財產、不是附屬品。」林月琴說，仍有不少國人認為「孩子是我的、我有權決定生死」，但父母生養兒女並不代表可以決定生死，孩子人生應自主決定。台灣於2014年簽署兒童權利公約，其中重要一項就是「生存權」，任何人都無法決定、國家也應該保障。國人觀念仍無法翻轉，不應再以傳統框架孩子，每個生命都是獨立個體。

她也說，狠父或許抱持報復心態，想讓活著的人最痛苦，但他不僅自殺，更是謀殺3名孩子，行徑殘忍，必須嚴正譴責。她也呼籲，台灣多年來推動兒童權利，類似案例仍屢見不鮮，政府應更努力宣導，避免殺子自殺與虐待情事。

兒福聯盟主任陳雅惠表示遺憾且痛心，類似案例一再發生，顯示台灣仍有不少人存有「孩子是自己的財產」固有觀念，而未視為獨立生命，遇到事情便帶孩子一起走，痛批不叫「攜子自殺」而是「殺子自殺」，父親太不負責任。

她呼籲，夫妻間無論遇到什麼事情，因感情、因生活失和，應共同想辦法紓解問題，不要衝動；若無法有效解決則應尋求專業協助，經濟問題亦可申請補助、甚至暫時安置孩子，「絕不要把孩子當作陪葬品，對孩子非常不公平。」

★請珍惜生命，再給自己一次機會。

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(中時)