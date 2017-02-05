北投狠父砍殺子女 鄰居曾聽到2聲慘叫

北市關渡一處公寓發生父親攜子女自殺的家庭悲劇。(黃世麒攝)

北投民宅驚傳3死1重傷命案，嫌犯竟是狠心父親！鄰居表示，今(5)日約莫中午12點曾聽到2聲慘叫，當時以為是家人吵架，未料下午傳出的卻是慘絕人寰的人倫悲劇。

這起駭人聽聞的命案發生在中午12時左右，住在隔壁的鄰居說，自己正在廚房煮飯時突然聽到2聲哀叫，聲音又大又長，之後再也沒有聲響。本以為是孩子們在吵架，未料發生如此可怕的悲劇。

這起命案疑似父親殺死子女後再自殺，警消獲報趕到現場，父親及另兩名子女則已明顯死亡，就讀國三的大女兒(16歲)重傷被送往榮總急救。

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(集團連線報導)