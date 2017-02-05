「天公生」登山祈福 金門鄉親好虔誠
農曆大年初九「天公生」爬大山是金門傳統的民俗，民眾一早就扶老攜幼湧進太武山，以虔敬心情繞行蜿蜒山路，前往坐落於山坳的700餘年古剎「海印寺」燒香祈福，一整天紅男綠女穿梭來去，將平日寂靜的山區渲染得熱鬧滾滾。
今天是星期假日，又是冬天裡難得的好天氣，不用上班上課的民眾換上輕便衣、鞋，有的從太武山玉章路口、屏東文康中心出發，有的自蔡厝登山古道入山，沿途鳥語花香，全家人開心攬勝賞景，心情輕鬆又愉快。
當地老人家口中的「大山」─太武山是全島第1高峰，標高僅253公尺，位於山岰的海印寺，則始建於宋度宗咸淳年間（1265-1274年），至今已有700餘年歷史，與寺旁由明朝兵部尚書盧若騰題刻的「海山第一」石門關，並列為縣定古蹟。
民眾在香煙繚繞的海印寺虔誠祈福，他們相信站在全島最高的大山上，「天公伯」最能清楚聽到他們心中祈福的話，也能得到最圓滿的庇佑。
當地鄉親表示，位於軍事核心地帶，也是金防部所在的太武山，在軍管時期每年只開放正月初一到十五、中秋節，讓民眾上山燒香拜拜，現在天天都能來，但在「天公生」當日上山，感覺可以得到更多的庇佑，一整年都圓滿平安。
海印寺也在寺前安置祈福樹，讓民眾寫祈福卡繫在樹上，隨著嬝嬝香煙傳達給天上的神明，同時也循例提供素食點心「平安粥」，讓登山祈福的鄉親吃平安，老老少少同桌大快朵頤，呈現團圓歡欣的好風情。
(中時)
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