WTA台灣賽》 台灣美食麻辣鍋 讓彭帥等了一年

彭帥談起在台灣吃麻辣鍋露出開心表情。(李弘斌攝)

彭帥4日晚間與謝淑薇一同吃麻辣鍋。(翻攝自夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh臉書)

熱愛美食的中國大陸名將彭帥，對台灣麻辣鍋念念不忘，談到4日晚間抽空和好友前雙打搭檔謝淑薇吃麻辣鍋，她瞬間眼神發亮，「這間我等了一年，昨天還請友人特地先去排隊，真的很開心。」

WTA台灣賽單打決賽不敵烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），無緣生涯第2座WTA后冠，不過彭帥仍完成她等了一年的心願，4日晚間賽後和謝淑薇相約吃了麻辣鍋。

「這間我等了一年」，彭帥笑說她去年就想吃，但過年麻辣鍋店休息，今年先去了澳網，原本以為澳網結束後有機會，殊不知澳網雙打闖入決賽，想說又遇到過年沒機會了。

沒想到台灣賽彭帥一路闖進決賽，年節過後麻辣鍋店也開了，彭帥說，「剛好留在台灣，謝淑薇也剛回台，這回來還特地請友人幫忙問、提前排隊，能吃到真的很開心。」

(中時電子報)