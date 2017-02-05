經典賽大陸隊再添戰力 徵召韓職年輕小將
3月即將開打的經典賽，大陸隊也積極補強戰力，繼之前網羅前大聯盟華裔球星陳用彩，今確定網羅在韓職KT巫師隊的22歲小將朱權，繼續增添投手戰力。
朱權1995年出生在大陸吉林省，2005年與家人前往韓國，並在兩年後取得韓國籍，2015年就加盟韓職KT巫師，去年球季就固定在一軍先發輪值，去年出賽26場，拿下6勝8負，自責分率5.10。
原本在去年12月大陸隊就積極網羅他加盟國家隊，但當時朱權回應，還沒有站穩職棒腳步，希望專心準備新球季，不過日前大陸隊總教練John McLaren親自前往徵召，讓他改變心意，確定加入經典賽大陸隊陣容。
距離經典賽只剩一個月，朱權目前確定接受徵召，他指出，目前身體狀況已經準備7到8成，會與百分之百的狀態下加入大陸隊。
KT巫師隊總教練金鎮旭也對朱權代表大陸出賽表達支持，他回應，在國際頂級賽是作為選手，會有很大的幫助，希望他可以好好學習成長。
(中時電子報)
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