拚了！男友讚舊愛蕾哈娜性感 翹臀珍公開「上下露」

男友德瑞克日前大讚舊愛蕾哈娜性感，似乎惹毛翹臀珍，讓她展開火辣攻勢。(左／達志影像、右／翻攝自珍妮佛羅培茲IG)

加拿大嘻哈紅星德瑞克(Drake)不僅音樂作品受歡迎，還先後擄獲了蕾哈娜與珍妮佛羅培茲兩位天后的芳心，只能說他是個不得了的男子，更厲害的是，德瑞克似乎也很會撩動芳心之術，去年底天后翹臀珍已正式認了與他戀愛ing，沒想到上月底德瑞克在演唱會上竟滿口稱讚舊愛，逼得翹臀珍不得拚了，好讓他知道自己錯失了什麼「好貨」。

德瑞克上月底前往歐洲巡演，接連表演他和蕾哈娜合作的歌曲〈Work〉、 〈Too Good〉，同時公開在歌迷面前稱讚舊愛蕾哈娜是女王，唱出口的歌都很性感，此舉似乎對現任女友翹臀珍有些冒犯，昨天拉丁天后更新了IG，貼出裸露度超高的辣照，疾呼「讓身心靈準備好迎接接下來的賭城演出」。

只見47歲的翹臀珍管理有術，照片中她穿著簡單的白色坦克背心與棉褲，捲起上衣露出小麥色結實腹部外，還加碼放送渾圓「南半球」，褲頭也下捲直至恥骨，火辣S曲線戰鬥力十足，被外媒揶揄是在向德瑞克示威。

(中時電子報)