初九天公生 天壇發開運紅包引排隊人潮
大年初九天公生，4日晚間11時（子時）一到，各家供奉玉皇大帝的廟宇擠滿信徒，台南市中西區台灣首廟天壇選在這天發送開運紅包，4日下午吸引信徒拿板凳排隊，搶在第一時間領「迎神金」，直到凌晨，各家天公廟周遭仍出現人潮。
適逢天公生，台南市北區開基玉皇宮、中西區台灣首廟天壇都是年代久遠的知名天公廟，4日子時一到，兩家廟宇同時湧入人潮，廟方長年響應環保，皆有紙錢集中代燒服務，一個晚上時間，信徒寄放代燒的金紙堆起來已如山一般高。5日凌晨廟宇四周道路仍充滿人潮，久久不散。
天壇在春節期間湧入70餘萬信徒，今年照例在正月初九發放開運迎神金，兩小時內發出1100份紅包，另有象徵「錢母」的五元開運銅板，4日下午廟旁即有信徒排隊，隊伍綿延數百公尺，甚至拿板凳搶占位置，大家都想在子時領開運紅包，感受神明祝福。
半夜的府城鬧區街道，攜家帶眷的人潮熙來攘往，民間習俗帶動的熱鬧景象一年之中相當罕見，5日凌晨2時許，兩家廟宇周遭道路仍車水馬龍，全家人相偕到廟裡「拜天公」，成為難得一見的信仰習俗。
「人太多了啦！」5日一早到天公廟拜拜的林姓警員說，前一晚擔心人潮太多，改在白天一大早到廟裡拜拜，沒想到信徒還是一樣多，他勉強擠進廟裡拜完神明，才趕緊離開。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。