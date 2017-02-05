初九天公生 天壇發開運紅包引排隊人潮

農曆正月初九子時一到，信徒湧入中西區台灣首廟天壇，將廟擠得水洩不通，外面的香爐一度因香火太旺「發爐」。（程炳璋攝）

天壇的代燒紙錢一袋袋堆滿整座牆壁，足見香火鼎盛。（程炳璋攝）

開基玉皇宮堆放代燒的紙錢如山一般高。（程炳璋攝）

天壇發放迎神金，信徒4日下午農曆正月初八就在廟旁排隊。（程炳璋攝）

大年初九天公生，4日晚間11時（子時）一到，各家供奉玉皇大帝的廟宇擠滿信徒，台南市中西區台灣首廟天壇選在這天發送開運紅包，4日下午吸引信徒拿板凳排隊，搶在第一時間領「迎神金」，直到凌晨，各家天公廟周遭仍出現人潮。

適逢天公生，台南市北區開基玉皇宮、中西區台灣首廟天壇都是年代久遠的知名天公廟，4日子時一到，兩家廟宇同時湧入人潮，廟方長年響應環保，皆有紙錢集中代燒服務，一個晚上時間，信徒寄放代燒的金紙堆起來已如山一般高。5日凌晨廟宇四周道路仍充滿人潮，久久不散。

天壇在春節期間湧入70餘萬信徒，今年照例在正月初九發放開運迎神金，兩小時內發出1100份紅包，另有象徵「錢母」的五元開運銅板，4日下午廟旁即有信徒排隊，隊伍綿延數百公尺，甚至拿板凳搶占位置，大家都想在子時領開運紅包，感受神明祝福。

半夜的府城鬧區街道，攜家帶眷的人潮熙來攘往，民間習俗帶動的熱鬧景象一年之中相當罕見，5日凌晨2時許，兩家廟宇周遭道路仍車水馬龍，全家人相偕到廟裡「拜天公」，成為難得一見的信仰習俗。

「人太多了啦！」5日一早到天公廟拜拜的林姓警員說，前一晚擔心人潮太多，改在白天一大早到廟裡拜拜，沒想到信徒還是一樣多，他勉強擠進廟裡拜完神明，才趕緊離開。

(中時)