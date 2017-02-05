高市玉皇宮設「狀元亭」 供街友進駐乞討

5日是農曆初九「天公生 」，高雄市玉皇宮前設「狀元亭」，逾百位街友在此乞討，有小朋友也發揮愛心捐零錢。（ 呂素麗攝）

5日是農曆初九「天公生」，高雄市玉皇宮擠滿拜拜的民眾。（呂素麗攝）

5日是農曆初九「天公生」，高雄市玉皇宮前設「狀元亭」，逾百位街友在此乞討，陳姓婦人（右二）昨天準備120張100元發放給街友，她已連續8年發紅包。（呂素麗攝）

5日是農曆初九「天公生」，高雄市玉皇宮前設「狀元亭」，逾百位街友在此乞討，陳姓男子（右一）發送紅包，他說，與街友同享過年氣氛。（呂素麗攝）

今天是農曆正月初九「天公生」，高雄市三民區「天公廟」玉皇宮除擠滿拜拜民眾外，多年來設有「狀元亭」，讓街友進駐乞討，兩天來有逾百位街友集中在此乞討，許多民眾紛紛自掏腰包發送銅板或紅包，與街友分享過年喜氣，成為玉皇宮獨特景象。

玉皇宮香火鼎盛，每逢天公生前夕有許多民眾前往拜拜，而街友等弱勢民眾也常常利用此機會到此乞討，為了便於管理，廟方多年來都在廟前河北路旁設「狀元亭」，安置街友統一乞討，今年由高雄市街友關懷協會負責管理。

協會執行長林朝安說，街友於昨天上午8點進駐狀元亭，到今天晚上10點為止，有街友撐了近40小時不離開，鎮守狀元亭，有些街友撐不住，跑回平日休息據點小睡片刻再回到狀元亭乞討，兩天下來，每位街友至少有數千元、甚至上萬元進帳。

街友關懷協會還在現場設零錢兌換處，方便民眾換10元銅板，發送給街友，而街友乞討到的銅板再集中向協會換成紙鈔。

1名陳姓婦人則已經連續8年到場發送紅包，今天由兒子陪同，準備120個各100元紅包發送，她說，以前想助人不知道往那裡去？後來有此機緣接觸狀元亭的街友，特地準備紅包發放，可以助人很好。

從事服務業的陳姓男子今年首度準備50個各100元的紅包到場發送，他說，自己生活還過得去，至少有三餐可以吃，希望發紅包與街友們同享過年氣氛，今年他不知道乞討街友的人數，明年再來就知道要多準備一些紅包。

這兩天進駐狀元亭的街友約120人至140人之間。

(中時)

5日是農曆初九「天公生 」，高雄市玉皇宮前設「狀元亭」，逾百位街友在此乞討，不少民眾捐錢。（呂素麗攝）