東華大學屢遭開單警告 9日起實施垃圾不落地
花蓮國立東華大學校園內垃圾子車，近來垃圾分類不確實屢遭壽豐鄉清潔隊破袋檢查並開單警告，校方為杜絕校外垃圾傾倒、避免無辜學生被認為「連垃圾分類都不會」，9日起全校配合鄉公所實施垃圾不落地，也將加強巡邏及裝設警報器，防止民眾隨意丟置垃圾。
東華大學環保組表示，校園內垃圾子車普遍分類不確實，導致垃圾車進入壽豐鄉垃圾掩埋場傾倒時，被檢查出垃圾分類不合格而屢開紅單警告，為免垃圾遭退運、開罰，且有效減少外來垃圾及處理費用，經壽豐鄉公所與校務會議討論，決定自2月9日起實施垃圾不落地計畫。
校方將透過宣導海報標示各區垃圾收取時間，在校內學生宿舍區、學人宿舍區及行政教學區等三區15處，採取分區、定時及定點方式，由垃圾車及清潔隊員巡迴校內前往收取垃圾，改善隨意丟置垃圾情形，也能依規定當場檢查學生是否確實做好垃圾分類。
為阻絕外來垃圾傾倒，初期校內垃圾子車將上蓋上鎖，並研議加裝感應警報擴音器或增加駐衛警監視巡邏次數，防止校外或不守規定人士將垃圾棄置子車旁；鄉長張懷文也說，壽豐鄉各村實施垃圾不落地已行之有年，樂見校方配合政府政策，攜手做好垃圾分類與減量工作。
(中時)
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