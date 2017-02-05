台中捷運首輛電聯車抵台中港 12日遊街睹風采

台中捷運綠線首批電聯車，市長林佳龍等人見證啟動儀式。（陳淑娥攝）

台中捷運綠線首批電聯車，今日抵台中港進行吊掛卸載。（陳淑娥攝）

台中捷運首輛電聯車5日運抵台中港，外觀以「新芽綻放」設計呈現流線新穎風格，市長林佳龍前往見證電聯車吊掛卸載感動的一刻，象徵台中市將邁入捷運時代，12日將舉行電聯車遊行活動，讓民眾一睹電聯車風采。

今天下午市長林佳龍到達台中港14號碼頭主持電聯車到港啟動儀式，高鐵局長胡湘麟及台北捷運局長張澤雄等也共襄盛舉，共同見證台中交通建設的重要里程碑。

林佳龍表示，電聯車到台中港是感動的一刻，捷運工程從土建進到機電工程，明年將進行試運轉，屆時電聯車出現在文心路上，代表台中市進入捷運時代。台中捷運不能只有一條，藍線已獲交通部正式審查通過報行政院，2條十字路將架構起大台中最主要的捷運運輸，山線也已經高架捷運化，山海連線後，台中市將有四通八達的軌道運輸。

交通局長王義川指出，捷運綠線共採購18列電聯車，每列車由2節車廂組成，長寬高各為22.17、2.98、3.78公尺，每列車廂造價1.87億元，採無人自動雙頭駕駛，一列車可載送536位乘客，發車班距從2至5分鐘不等。

王義川說，目前規劃9列電聯車於日本川崎工兵庫工場組裝，其餘9列採技術轉移，由川崎委由台灣車輛公司於新竹湖口組裝，該合作模式有利電聯車未來進廠維修，達到國車國造目標。

針對機捷2日試營運產生噪音擾民問題，王義川認為，台中捷運軌道道岔浮動且為無縫式，加上捷運沿線有住家部分皆架設隔音牆，將可降低噪音問題，而今天到港的2列電聯車4月將在北屯機廠軌道測試，明年底將進行試運轉，屆時可了解到是否產生噪音，立即進行改善。

台中捷運綠線電聯車外觀以「新芽綻放」概念設計，車頭呈現流線型，車身以不銹鋼原色搭配車窗及綠色飾條，為讓民眾目睹電聯車風采，市府12日將舉辦電聯車遊行活動，沿中二路、向上路、五權西路、文心路、北屯路及松竹路運抵北屯機廠，並於沿線大新及四維國小停留開放民眾參觀，台中捷運綠線預計明年試運行，2020年底進行通車。

(中時)