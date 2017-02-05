台鐵工會再發聲明 依法休假活動合法

台鐵產業工會今天發表聲明指出，工會春節依法休假活動經會員代表大會決議，是合法的工會活動，呼籲勞動部不要為台鐵違法懲處護航。

台鐵產業工會因不滿長期過勞及勞工權益遭漠視，自除夕起發起國定假日依法休假不加班行動。台鐵統計，約370多人未依規定出勤，視為曠職，少數人恐面臨最嚴重的免職處分，其餘則是記過或申誡。

台鐵產業工會今天指出，春節依法休假活動已於1月1日召開第一屆會員代表大會時決議通過，並也於1月11日發函通知台鐵局、勞動部及台北市勞工局，公文及會議記錄皆有案可稽。

另外，依照勞基法及台鐵局工作規則，國定假日出勤雇主須先詢問勞工、經過勞工同意，勞工「不須請假」。工會也於1月23日事先遞交「春節依法休假聲明書」給鐵路局、勞動部及台北市勞工局，明確表示春節期間沒有出勤意願，卻遭台鐵局退回聲明書。

工會表示，2003年的中秋依法休假活動與2017年春節依法休假都是合法的工會活動，呼籲勞動部不應再護航台鐵局、交通部支持懲處，「如果2003年曠職沒有成立、沒有懲處，現在就應該比照辦理」。1060205

(中央社)