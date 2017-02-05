藍黨魁選舉連署擬達3%停驗 6日討論

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中國國民黨主席選舉3%合格黨員連署門檻，黨中央研擬朝寬鬆方式認定，由過去全數查驗改為查驗到合格數3%就不再查驗，不過，仍待明天下午召開的「擬參選同志座談會」討論。

依規定，國民黨主席選舉，參選人必須繳交3%合格黨員連署書，才能成為候選人，不少擬參選人都認為沒必要。

國民黨主席洪秀柱認為，因廢除3%連署門檻要全代會通過，這次不可能實施，但是連署完成後的認定方式，有沒有可能寬鬆，這是技術性問題，要經過所有參選人認可，才會朝這個方向做。

過去黨主席選舉黨員連署資料都是全數審查，但要扣除重複連署部分；以去年主席補選為例，黃敏惠查核數為6萬5606份，合格數為3萬7780份；洪秀柱查核數為8萬875份，合格數為3萬8407份。

在洪秀柱指示朝寬鬆方向認定下，國民黨研擬改變過去全數查驗的方式，改採查驗合格數達3%就不再查驗，較為寬鬆的做法，希望讓擬參選人都可以跨過門檻。

舉例來說，若3%門檻為1萬5000份，查驗第一順位者繳交10萬份連署書，驗到合格數1萬5000份後就不再查驗。查驗第二順位，若發現有重複連署500份，扣除重複連署，達1萬5000份就不再查驗，而查驗第一順位必須扣除500份，再從未繼續查驗的8萬5000分，補齊500份合格連署書。

這是目前黨中央研擬的討論方向之一，仍待明天下午舉行的「主席選舉擬參選同志座談會」，尋求共識。

除討論寬鬆認定3%連署門檻外，明天下午的座談會也將討論主席辯論會形式與場次，以及若未攜帶附照片黨證投票，且又未帶足以辨識身分的證件投票時的因應做法等。

明天下午的會議由國民黨祕書長莫天虎主持，因黨主席選舉遊戲規則的制定茲事體大，黨中央要求若非擬參選人親自出席，各陣營出席代表均須攜帶授權書。1060205

(中央社)