台南冬天冷得慢 4月前有草莓可採

台南地區入冬以來氣溫降低的時程較往年來得慢，連帶影響草莓產季往後延宕，近日才逐漸進入採收高峰期。觀光草莓園業者指出，今年4月前應該都有草莓可採，遊客可把握機會。

台南市善化區公所指出，台南市善化區附近的草莓園面積約有8公頃，是南部地區的重要產地。各觀光草莓園雖在春節期間吸引不少遊客造訪，但草莓還沒進入盛產期，價格也比較貴。

善化區公所指出，近日慢慢進入採收高峰期，這兩天的週休假期還有不少遊客前往採草莓。公所預計在2月底辦理草莓季活動，吸引更多遊客前來。

觀光草莓園業者黃得山表示，今年天氣有些異常，除了產期延後，結果率也不如往年，應該在元宵節左右會是採收的最高峰，產期可望延後到4月，喜歡吃草莓的民眾，現在來嚐鮮正是時候。1060205

(中央社)