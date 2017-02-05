覺民所長新上任 關懷弱勢寒冬送暖
「有能力助人，真的很快樂！」高雄市三民二分局覺民派出所新任所長楊增平，日前率領所內員警、警專實習生及志工媽媽、民防義警等多人，慰問轄內弱勢家庭並轉贈道德院捐贈的愛心物資，在年節期間送上溫暖。
楊增平率領員警顏淑惠、林弘明、黃盈源與警專34期實習生梁原禎及志工媽媽和民防義警，一行人贈送白米、罐頭、麵條、沐浴清潔用品等愛心物資。
所長楊增平表示，勤區員警平時深耕轄區與鄰里互動友好，一得知里內有亟需援助弱勢家庭，便將詳細資料橫向聯繫交由所內「馬上關懷」承辦人，代為申請補助金與造冊定期關懷慰訪。
高齡90歲的陳老先生接受警方贈送物資，十分感動，不畏寒風刺骨仍堅持站在家門前頻頻揮手目送警方離去。
警專34期實習生梁原禎感動的說，看到每位受捐贈者滿懷感謝笑容，第一次深刻體悟警察工作如此別具意義性，「有能力助人，真的很快樂！」
楊增平說，警察的工作不僅是執法而已，更要擔任起關懷鄰里，落實社區警政工作，透過救濟物資發送雖僅能讓弱勢家庭暫時獲得改善，但卻能讓他們感受到社會的溫情，快樂度過一個好節，期許號召更多社會大眾投身公益，行善不落人後。
(中時)
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