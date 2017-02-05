國際青年領袖營 深化學子國際事務能力

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深化青年參與國際事務的能力，國際扶輪3460地區今天在朝陽科技大學展開「2017 RYLA扶輪青少年領袖獎訓練營」，吸引近500位高中職學子參加，包括近60名來自20多國的交換學生。

為激發新世代的領導潛能，扶輪青少年領袖獎研習營舉辦迄今已10多年，朝陽科技大學校長鄭道明表示，今年特別邀請前內政部長李鴻源以「檢視台灣面臨的挑戰」為題進行專題演講，和青年領袖們分享當前台灣於國際社會上的處境與課題。

扶輪青少年領袖訓練營主委陳文明表示，今年活動主題為「模擬聯合國」，青年學子可接觸不同的國際議題，並模擬不同國家，提出該國的立場文件。

在聯合國相關會議上，使用中、英文來表達其代表國家的政策主張。在休息的時候，遊說與尋求其他國家的支持，最後提出決議文件草案，送交大會討論與表決。

活動第二天則安排「定向越野」，透過指南針和事前繪製的朝陽科大闖關地圖，並在路途中設立檢查點，參賽者需在檢查點上打卡，最後依照圖示和指示來完成任務，活動寓教於樂。

國際扶輪3460地區總監陳俊雄亦表示，此次規劃由內而外(內政與國際)，允文允武(模擬聯合國與定向越野)的訓練課程，就是為了培養具有國際觀和社區關懷的青少年領袖，相信參與學子都能滿載而歸。1060205

(中央社)