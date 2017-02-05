福島核電廠輻射量創新高 人體進入秒死亡

日本福島核災將滿6周年，然2號機組內部的輻射值預測卻達新高。(資料照/美聯社)

日本福島核災將滿6周年，而東京電力公司昨表示，2號機組安全殼內部最大輻射值恐達每小時530西弗，人體若暴露於此高輻射量中，30秒即會喪命；機器人則僅能工作不到2小時。

據《新華網》報導，東電於上月底開始針對福島核災的第一核電站2號機組核心區域進行調查，以確定核事故中壓力容器堆芯熔化的核燃料殘渣的位置等。

透過帶有相機的管狀設備，伸入安全殼貫通孔內部拍照。然因相機沒有測量輻射值的功能，僅能透過分析影片噪音來推測內部的輻射量，並稱其最大輻射量恐達每小時530西弗。人體若暴露在此種環境下，30秒便可致死，機器人也只能工作不到2小時。

東電認為，該測量值可能與實際數值存在30%左右的誤差，並計畫本月投入小型機器人進入安全殼內部進行檢查。

而透過分析1月30日所拍攝的影像，東電發現於壓力容器下方的網格狀鐵製平台有約1平方公尺的破洞，恐因極高溫的堆芯熔化的核燃料洩漏所致，更提升了取出堆芯熔化的殘渣難度。

(中時電子報)