殺子後自殺 衛福部：每年超過6孩子遭害

台北市北投今發生父親殺小孩慘案。衛福部保護司表示，每年約有6到10名孩子因殺子後自殺案離世，且多數發生在高風險家庭，但北投案的家長未曾有兒虐通報紀錄。

台北市北投區中央北路今天下午1時許傳出3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑似是父親先將3名小孩殺害後，再自殺身亡。

衛生福利部保護服務司長張秀鴛下午受訪時表示，從民國101年起，每年因兒虐致死的孩子有17人、殺子後自殺的受害小孩有10人；102年則分別有11人、7人；103年有3人、6人；104年為10人、6人；105年則是13人及6人。

張秀鴛說，殺子後自殺案件每年約有6到10名孩子受害，發生原因多跟產後憂鬱、經濟因素、感情問題、離婚、外遇、精神狀況不佳或生病，顯見發生重大憾事前，通常都有跡可尋。

她表示，根據統計，往年兒虐致死、殺子後自殺案件中有5到6成多發生在高風險家庭。但北投案發生後，經緊急查閱資料，發現這個家庭的孩子都沒有兒虐通報紀錄，且也非經濟弱勢家庭、並不是領政府補助的受助家庭。

張秀鴛表示，一般遭殺害的孩子事前很難預知，且多是先被爸媽迷昏才加工殺害，要預防較難。但這類家暴事件通常有跡可尋，如離婚、夫妻感情不睦，可能平常就有爭吵。親人、朋友、學校老師等可能也都多少了解狀況，這些重要第三人如果能及時介入、關心、提供協助，可減少憾事發生可能性。1060205

(中央社)