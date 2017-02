禁令解凍受阻 美上訴法院駁回川普政府之請

當時簽署禁止中東7國公民入境命令的川普(圖中央),應該沒想到會引起如此大的風暴。(圖/美聯社)

美國政府與法院之爭又有最新進展,美國聯邦上訴法院(United States courts of appeals)駁回聯邦政府之請,拒絕讓移民禁令解凍,因為法院認為,該禁令「有損公眾利益」。因不滿昨日華盛頓州聯邦法官羅伯茲(James Robart)發出臨時禁止令(Temporary restraining order),讓川普(Donald Trump)對中東7國公民入境禁令被凍結,美國司法部(Justice Department)今日向上訴法院提出抗告,要求法院下令解除該禁制令。但除了司法部,海關(U.S. Customs and Border Protection)與國土安全部(Department of Homeland Security)皆遵循法院命令,暫緩執行入境命令。

據路透社(Reuters)報導,川普那道引發爭議的移民禁令有最新進展,繼昨日被聯邦法官羅伯茲凍結後,在川普總統授意之下,司法部仍選擇提出上訴,但聯邦上訴法院方才做出判決,決定駁回政府之請求,維持目前凍結的狀態。上訴法院此次的判決,恐將雙方的鬥爭更加惡化,司法部為維護總統立場,勢必將再度提起抗告。然而川普仍不改其「快人快語」的性格,昨日甚至直接在推特對羅伯茲法官進行攻擊,並質疑法院的判決與立場有誤,此番惡鬥恐讓全球看笑話。

眾多民眾聚集在丹佛市中心,抗議川普的移民禁令。(圖/美聯社)

舉牌提供免費移民法律諮詢服務的工作人員。(圖/美聯社)

在昨日西雅圖的羅伯茲法官下達通行全國的禁止令前,美國已有包含加州、維吉尼亞州、夏威夷州和麻州等4地出現對川普禁令的凍結與抗告其違憲案件。簽署禁止令的法官羅伯茲表示,「這個國家正面臨不可挽回的傷害,我希望這紙禁止令能帶起全國的迴響。」對於法官的決定,華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)和州檢察長費格遜(Bob Ferguson)都表示大力支持。

大批穆斯林與外籍移民女性聚集洛杉磯國際機場內,舉標語並對川普高聲表達不滿。(圖/美聯社)

面對上訴法院的駁回,美國司法部第一時間尚無任何回應,但應能預期會繼續提出上訴。面對如今的僵局,包含微軟、亞馬遜、谷歌等跨國大企業,都表態其非常不樂見於此種移民限制,他們認為此舉不僅造成社會對立,更會傷及無辜的民眾。但態度強硬的川普與其執政團隊,恐不會輕易放棄和取消此條命令,美國的法院與政府之爭,將持續上演。

(中時電子報)