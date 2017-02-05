禁令解凍受阻 美上訴法院駁回川普政府之請

當時簽署禁止中東7國公民入境命令的川普（圖中央），應該沒想到會引起如此大的風暴。（圖/美聯社）

美國政府與法院之爭又有最新進展，美國聯邦上訴法院（United States courts of appeals）駁回聯邦政府之請，拒絕讓移民禁令解凍，因為法院認為，該禁令「有損公眾利益」。因不滿昨日華盛頓州聯邦法官羅伯茲（James Robart）發出臨時禁止令（Temporary restraining order），讓川普（Donald Trump）對中東7國公民入境禁令被凍結，美國司法部（Justice Department）今日向上訴法院提出抗告，要求法院下令解除該禁制令。但除了司法部，海關（U.S. Customs and Border Protection）與國土安全部（Department of Homeland Security）皆遵循法院命令，暫緩執行入境命令。

據路透社（Reuters）報導，川普那道引發爭議的移民禁令有最新進展，繼昨日被聯邦法官羅伯茲凍結後，在川普總統授意之下，司法部仍選擇提出上訴，但聯邦上訴法院方才做出判決，決定駁回政府之請求，維持目前凍結的狀態。上訴法院此次的判決，恐將雙方的鬥爭更加惡化，司法部為維護總統立場，勢必將再度提起抗告。然而川普仍不改其「快人快語」的性格，昨日甚至直接在推特對羅伯茲法官進行攻擊，並質疑法院的判決與立場有誤，此番惡鬥恐讓全球看笑話。

眾多民眾聚集在丹佛市中心，抗議川普的移民禁令。（圖/美聯社）

舉牌提供免費移民法律諮詢服務的工作人員。（圖/美聯社）

在昨日西雅圖的羅伯茲法官下達通行全國的禁止令前，美國已有包含加州、維吉尼亞州、夏威夷州和麻州等4地出現對川普禁令的凍結與抗告其違憲案件。簽署禁止令的法官羅伯茲表示，「這個國家正面臨不可挽回的傷害，我希望這紙禁止令能帶起全國的迴響。」對於法官的決定，華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）和州檢察長費格遜（Bob Ferguson）都表示大力支持。

大批穆斯林與外籍移民女性聚集洛杉磯國際機場內，舉標語並對川普高聲表達不滿。（圖/美聯社）

面對上訴法院的駁回，美國司法部第一時間尚無任何回應，但應能預期會繼續提出上訴。面對如今的僵局，包含微軟、亞馬遜、谷歌等跨國大企業，都表態其非常不樂見於此種移民限制，他們認為此舉不僅造成社會對立，更會傷及無辜的民眾。但態度強硬的川普與其執政團隊，恐不會輕易放棄和取消此條命令，美國的法院與政府之爭，將持續上演。

(中時電子報)