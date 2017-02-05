Janet見尪甜訂約會4計畫 下秒張嘴睡翻被出賣

Janet近日終於見到老公。（圖／取材自Janet臉書）

Janet本有約會4計畫，卻不敵時差睡翻了。（圖／取材自Janet臉書）

女星Janet（謝怡芬）和老公George相識10多年，2015年在南極近3000隻的企鵝和親朋好友見證下完成終生大事，但兩人婚後因為工作分隔台灣、美國兩地，近日好不容易見到面，本來她還想趁機好好約會，沒想到卻敵不過時差而累翻，張大嘴巴的睡相也一起被出賣。

Janet近日趁著年假期間，飛到美國George，夫妻倆終於見到面，當然要把握相處時光，今她在臉書喜孜孜寫下：「我完全沒有時差...我們去跑步，找你的朋友，吃墨西哥料理，去海邊」，開心訂下出遊計畫，沒想到兩分鐘過後，她果然還是敗給了時差，攤在床上睡到嘴巴大開，看得出相當累。

Janet自然又豪邁的睡姿一曝光，引來眾網友笑讚「累壞了，但好可愛」、「Janet真性情」，也不忘向她喊話先好好休息，之後才有力氣和老公甜蜜約會，期待兩人再分享之後的出遊閃照。

(中時電子報)