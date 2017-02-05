北投狠父殺子女自戕 倖存女兒LINE求救
北市北投區今天發生狠父疑感情因素殺死子女自戕命案，北投警分局偵查隊長謝志鑫表示，唯一倖存的16歲大女兒痛醒後以LINE聯繫舅舅，舅舅趕赴現場後趕緊報警救人。
這起3死1傷命案現場位於北投區中央北路4段一處4層樓連棟公寓，警消中午1時多獲報趕抵現場，3人已明顯死亡，分別是40歲的男子，以及分別12歲及13歲的1兒1女；另16歲的大女兒，傷者頸部刀傷嚴重、無法言語，119緊急送榮總急救。
謝志鑫在案發現場受訪表示，唯一倖存的大女兒目前傷勢穩定、暫無生命危險，母親已從花蓮北上。傷者因無法言語，在醫院用手機向警方溝通時表示，父親昨天向她說「我想帶你們一起走」，當時不明白意思，現在才知道是要殺死他們。
謝志鑫指出，大女兒痛醒後以LINE連繫住在附近的舅舅，舅舅趕赴現場後才驚覺發生慘案，趕緊報警救人。
警方鑑識人員指出，抵達現場，張男1家3已無生命跡象，身上覆蓋棉被，現場留有疑為凶器的水果刀，另有一封遺書，內容罵老婆。據了解，過年期間男子曾帶著3名子女回新北市五股區過年，初判可能是感情、經濟因素所致。士林地檢署檢察官與法醫稍後將抵現場與醫院相驗。
珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1060205
(中央社)
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