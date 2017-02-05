搜查青瓦台遭拒 韓檢:取證需要非作秀

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南韓親信門獨立檢察組發言人李圭哲今天強調，獨檢組搜查總統府青瓦台是出於取證需要，並非作秀。

李圭哲強調，3日試圖進入青瓦台搜查取證遭拒後，已向代總統黃教安發送公文呼籲配合搜查，並正研擬其他對策。

南韓聯合新聞通訊社報導，李圭哲表示，檢方特別調查本部已將總統朴槿惠明文列為犯罪嫌疑人，並予以公訴，「刑不上現總統」的憲法詮釋，並不意味著不能調查總統。

南韓總統府青瓦台3日表示，獨檢組在彈劾案尚未審判的情況下，出示將總統列為犯罪嫌疑人的搜查證，公然違憲。1060205

(中央社)