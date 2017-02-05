日本政府重視日美同盟 欲加強防衛力量

共同社報導，鑑於已在日本首相安倍晉三及防衛相稻田朋美等與美國國防部長馬提斯的一系列會談中，確認了對於日美同盟關係的重視，日本政府為增強防衛力量開始加快具體討論。

鑑於在應對加強海洋活動的中國大陸和持續進行核武及飛彈開發的北韓方面，已確定美方將繼續干預，日本政府還準備考慮為增加防衛相關費用展開協調。

日本政府計劃10日在美國舉行的首腦會談上說明日本為擴大作用主動採取的措施，向國內外宣傳「不可動搖的日美同盟」。

日本政府似乎還試圖著眼於美國對日本所施加、在安全保障領域增加負擔的壓力，根據日方情況加強防衛力量。

馬提斯（James Mattis）在與稻田的會談上肯定了日方對於駐日美軍駐留經費的負擔。但是，防衛省相關人士表示川普政府要求同盟國承擔「相應的負擔」的立場估計「不會改變」，日本準備即使被要求增加負擔也不會同意。

第二屆安倍政府上台以來，防衛費以原始預算為基準到2017年度預算案為止連續5年增加，規模已超過5兆日圓（約合新台幣1兆3855億元）。

雖然防衛費佔日本國內生產毛額（GDP）的比例在1%以內，但是安倍在2月2日的國會答辯中稱：「佔GDP1%的限制已根據內閣會議的決定廢除。將防衛費呆板地與GDP掛鉤的做法不合理。」

作為應對北韓彈道飛彈的新對策，日本正在商討自衛隊引進美軍最尖端陸基飛彈攔截系統「終端高空防衛系統」（THAAD，又稱薩德反導系統）。陸基神盾系統（Aegis Ashore）也是備選之一。在南海問題的應對上，日本計劃幫助東南亞各國提高海上警備能力。1060205

(中央社)