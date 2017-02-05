北投父殺子自戕 兒盟痛斥狠父不負責任

北投今天發生狠父砍殺3子女再自戕的人倫慘劇，釀成3死1傷。兒福聯盟痛心並斥責父親「不負責任」，沒有將孩子當成獨立的生命，卻視為個人財產。

台北市北投中央北路4段一棟民宅今天發生命案，父親疑將自己的3名小孩殺害後自殺，釀成3死1傷，倖存的大女兒送往北榮搶救，目前沒有生命危險。

兒童福利聯盟文教基金會資源發展處主任陳雅惠受訪時痛斥這名父親「不負責任」，沒有將孩子當成獨立的生命，而是視為個人財產，遇到不如意的狀況就去傷害孩子的生命，令人感到非常痛心。

陳雅惠指出，華人社會常認為孩子是自己生的，因此會有「怕孩子留下來受苦，或是我讓他死就要死」的錯誤觀念，但即使孩子是你生的，也不代表孩子就是你的財產，父母平常就應該建立正確觀念，要把孩子視作獨立的個體和生命來看待。

過去也曾發生不少殺子後自殺的慘劇，陳雅惠也再次呼籲，孩子是獨立生命，不屬於任何人，當大人遇到不如意的狀況或壓力，要設法控制情緒，冷靜下來解決問題，社會上有很多資源可以尋求協助，不要因為大人之間的感情、經濟等因素，對孩子施以這麼激烈的手段。1060205

(中央社)