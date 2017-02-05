SBL》飛盤狗末節爆衝 台啤3連勝
擁有「小粉紅」、「粉紅豬」、「飛天豬」等綽號的台啤前鋒朱億宗，如今又添新的封號，那就是「飛盤狗」！靠著朱億宗末節3投3中、4罰皆進，獨拿11分演出，台啤5日擺脫台銀糾纏，終以86比76搶下3連勝。
賽後出席記者會只簡單說：「3連勝！達到我們目標了。」朱億宗就累到講不出話了，只在一旁拚命喊累，「當然很累，一直跑來跑去，就像折返跑，不過就跟林冠綸給我取的『飛盤狗』一樣，反正球往前一丟，我就會跑去接到。」
就算一邊喊累，朱億宗卻敢自誇是30歲台灣球員當中，體能最好的1個，畢竟5日末節所有進球都靠快攻跑籃拿下，至於為何這麼有信心？小朱的回答令人噴飯，「因為幾乎每個球隊的人都這樣講，你不信可以去問他們。」
那麼朱億宗的充沛體能怎麼來的呢？他的回答讓人有點火大，「其實像張羽霖他們都有在控制飲食的習慣，可是我沒有，每次吃飯都是吃最多的1個，根本沒在控制飲食，也沒特別在做什麼訓練，但我體能就是這麼好。」
至於擁有這麼多的綽號，到底朱億宗最喜歡的是哪個呢？他的答案是「小粉紅」，理由也是相當無厘頭，因為他就是喜歡，不過這就是朱億宗，他就是如此隨性。
朱億宗最後拿下隊最高15分，于煥亞也有15分，李愷諺13分，B.戴維斯13分、11籃板、7助攻與6抄截，周伯勳11分；台銀則以李恩20分、13籃板表現最佳，李維哲19分、8籃板，張博勝12分。
(中時電子報)
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