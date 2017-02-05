走出逆境 詹家姐妹在台灣獲聯手第9冠

揮別今年前3場比賽都在首輪落敗的逆境，詹詠然和詹皓晴姐妹今天在台灣女網公開賽雙打封后，完成2連霸，也是姐妹聯手以來的第9座WTA雙打冠軍。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金25萬美元（約新台幣776萬元）的台灣公開賽（Taiwan Open）在台北小巨蛋進行。

詹詠然和詹皓晴在雙打決賽，以6比4、6比2擊敗捷克組合斯尼科娃（Katerina Siniakova）和哈爾德卡（Lucie Hradecka）。

「把冠軍留下來，大家應該很開心吧。」詹皓晴賽後在場中笑著說，也獲得球迷的掌聲。

詹詠然表示，很開心和詹皓晴再一次拿下冠軍，謝謝大會辦這麼棒的比賽，謝謝球迷犧牲春節假期進場支持，「這是給我們和賽會最大的鼓勵，今年開始沒有非常順遂，能這裡拿下冠軍，大家功不可沒。」

對於開季3連敗後回到台灣比賽，詹詠然坦言，一定有壓力，所以第1場比賽打起來綁手綁腳，因此有所警惕，闖過首輪後，狀況也就越來越順。

大會估計今天現場觀眾超過2500人，詹皓晴認為，能在家鄉比賽看到親朋好友來加油，心情特別安定，雖然第1盤被破發、遇到亂流，挺過之後有延續氣勢，一鼓作氣獲得冠軍。1060205

(中央社)